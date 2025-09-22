Mãe é acusada de agredir filhos com cinto e corda em Vilhena; caso foi parar na Delegacia

Neste final de semana, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de maus-tratos contra crianças no bairro Embratel, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, o solicitante, identificado como C.A.C., padrasto dos menores, conduziu a guarnição até a residência onde vive com J.B.L., e seus três filhos, de 14, 13 e 8 anos.

C., relatou que a esposa costuma agredir fisicamente os filhos com frequência, utilizando inclusive um cinto de couro, fato que seria rotineiro. Uma das crianças apresentava marcas aparentes no corpo, compatíveis com as agressões.

Ao ser questionado, o adolescente de 14 anos confirmou os relatos e mostrou as marcas nas costas. Os irmãos, de 13 e 8 anos, também corroboraram a versão, relatando ainda que a mãe diariamente os ofende com diversos palavrões.

De acordo com o menino de 13 anos, no dia da ocorrência, a mãe teria se exaltado por não encontrar seu uniforme de trabalho e passou a agredi-lo com uma corda, exigindo que providenciasse a roupa.

O padrasto contou que tentou intervir para impedir as agressões, mas acabou sendo ameaçado e empurrado pela companheira, que também o ofendeu verbalmente.

Diante da gravidade da situação, a Polícia Militar foi acionada. No momento da chegada da guarnição, J., não estava em casa, pois havia saído para trabalhar.

A equipe deslocou-se até o local de serviço dela, informou sobre os fatos e a conduziu à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os filhos e o padrasto, para registro da ocorrência e providências cabíveis.