Pioneiro vilhenense morre vítima de problemas de saúde

O pioneiro Antônio Carlos Leal faleceu na madrugada desta segunda-feira, 22, em Vilhena.

Antônio, que está presente em Vilhena desde 1979, é o filho mais velho da família Leal, sempre reconhecido por sua fé e dedicação. Evangélico há muitos anos, deixa um legado de amor, união e exemplo de vida cristã.

Nos últimos dias, enfrentou problemas de saúde decorrentes de um AVC e de uma pneumonia, que evoluíram para uma parada cardíaca. Apesar de todos os cuidados, não resistiu. Ele deixa três filhas.

Através das redes sociais, amigos lamentaram a morte do pioneiro.