PM flagra suspeitos com fios de cobre e ferramentas furtadas em prédio abandonado de Vilhena

Neste final de semana, a Polícia Militar realizou averiguação no prédio do antigo SINE e Procon, localizado na Avenida Celso Mazutti, próximo à rodoviária de Vilhena, onde o imóvel tem sido ocupado por traficantes e usuários de drogas.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante incursão no local, os militares visualizaram fumaça e constataram que um homem identificado pelas iniciais C., já bastante conhecido no meio policial, estava ao lado de uma fogueira queimando fios elétricos de grosso calibre. Segundo a ocorrência, tratava-se de aproximadamente 250 metros de cabos de quatro vias internas, utilizados em empresas que necessitam de energia de alta tensão.

O objetivo da queima era derreter o isolamento para extrair o cobre, que seria posteriormente comercializado em estabelecimentos de compra de sucata. Na mochila de C., os policiais ainda encontraram mais fios desencapados e enrolados, de diferentes espessuras. Questionado sobre a procedência do material, o suspeito se negou a dar informações.

Na sequência, a equipe deu continuidade à varredura no prédio e localizou outros dois indivíduos, R.V., e L.A., próximos a duas maletas contendo um martelete da marca Makita e uma parafusadeira Philco. Em conjunto, ambos disseram desconhecer a origem dos objetos.

No entanto, ao serem ouvidos separadamente, apresentaram versões contraditórias: L.A., afirmou que R.V., havia levado os equipamentos ao local para tentar vendê-los, enquanto R.V., declarou ter comprado os itens de uma pessoa não identificada por R$ 100,00 e que teria deixado sob responsabilidade de L.A., para revenda.

Diante das contradições, a Polícia Militar entrou em contato com a UNISP, que confirmou a existência de registro de furto dos equipamentos, datado de 19 de junho de 2025. Em contato com a vítima, as fotos enviadas foram prontamente reconhecidas, o que foi confirmado posteriormente em reconhecimento presencial.

Com isso, os três indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos à UNISP, juntamente com os cabos de cobre e as ferramentas recuperadas.