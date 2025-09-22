PM prende homem por ameaças e tráfico de drogas em Chupinguaia

Na noite do último sábado, 20, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em Chupinguaia, onde uma mulher relatou estar sendo intimidada por seu ex-amásio.

A vítima, identificada pelas iniciais E.P.D., informou que vem recebendo ameaças de morte de seu ex-marido, L.B.S., contra quem já havia registrado boletim anterior. No mesmo dia, durante a tarde, ao encontrá-lo em um balneário, foi novamente ameaçada. Segundo o relato, o suspeito chegou a exibir um revólver em chamada de vídeo, dizendo que a mataria.

Ela também declarou que L., comercializa drogas no município utilizando um celular Moto G5 e que, apesar de ser monitorado por tornozeleira eletrônica em razão de outros crimes na Comarca de Vilhena, continuava atuando no tráfico, utilizando um veículo Fiat Pálio verde para o transporte dos entorpecentes.

Diante das informações, a guarnição iniciou diligências e localizou o carro nas proximidades da Praça do Parque Ecológico. O suspeito foi encontrado escondido no banheiro de uma residência em construção e tentou resistir à prisão, sendo contido pelos militares.

No local, foram apreendidos 48 pinos de cocaína prontos para venda, 8 porções de maconha, pasta base de cocaína, duas balanças de precisão, 80 pinos vazios, além de 8 munições calibre .38. Ainda nos fundos do imóvel, a PM encontrou uma motoneta Honda Biz vermelha com placa divergente e numeração de chassi e motor raspados.

Durante a ação, outro homem identificado como R.S.P., chegou ao local e afirmou ser parceiro de L., no comércio de drogas. Ambos permaneceram em silêncio diante das perguntas dos policiais.

Em consulta ao sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra L., expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena em 17 de setembro deste ano. Além disso, dois celulares — um Motorola Moto G5 e um Samsung azul — foram apreendidos para perícia.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde permanecerão à disposição da Justiça.