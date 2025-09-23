Acadêmicos de Enfermagem da FIMCA promovem ação do Setembro Amarelo no Hospital João Paulo II

Em alusão ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio e valorização da vida, os acadêmicos do curso de Enfermagem da FIMCA realizaram uma ação especial no Hospital João Paulo II, em Porto Velho. O objetivo foi oferecer um momento de reflexão sobre a importância da saúde mental, especialmente entre os profissionais de saúde que diariamente enfrentam jornadas intensas e desafiadoras.

Durante a atividade, foram entregues mensagens reflexivas e bombons, como forma de inspirar o autocuidado, incentivar o diálogo e reforçar a valorização da vida. A iniciativa também buscou abrir um espaço simbólico de escuta, troca de experiências e fortalecimento do bem-estar psicológico, reforçando a importância de cuidar de quem cuida.

A acadêmica Leticia Castriane, do 10º período de Enfermagem, destacou a relevância do gesto:

“O objetivo é melhorar o dia da equipe, trazendo uma frase de conforto, um bombom. Muitas vezes eles chegam pra baixo, e uma frase motivacional ou um bom dia mais animado pode alegrar o dia dessa pessoa.”

O professor Edmilson Júnior, responsável pelo estágio junto à professora Dra. Camila Monique, ressaltou o compromisso da instituição em promover iniciativas que contribuam para a saúde mental da comunidade:

“A FIMCA sempre se preocupa com projetos de intervenção, principalmente quando se trata de saúde mental. Esse projeto visa principalmente a saúde mental dos servidores.”

Com essa ação, a FIMCA reafirma seu papel na formação de profissionais de Enfermagem não apenas capacitados tecnicamente, mas também humanizados e atentos às necessidades emocionais e sociais, reforçando o valor da empatia e da solidariedade no cuidado em saúde.