CEREJEIRAS: matéria do EXTRA sobre irregularidades em processo da prefeitura repercute e vereadores trocam farpas em sessão; vídeo

A sessão da Câmara de Vereadores de Cerejeiras, realizada na noite desta segunda-feira, 22, foi marcada por confronto entre o presidente do Legislativo, Selso Lopes, e o vereador Elói Ronsani.

A discussão teve início após Elói citar uma notificação, que analisa graves irregularidades em processo administrativo, recebida pelo município junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), que foi assunto de matéria do Extra de Rondônia (leia mais AQUI).

Durante seu pronunciamento, Elói Ronsani afirmou que a notificação ocorreu apenas nove meses após o início do mandato do prefeito Sinelde José. Ele pediu “mais gestão e menos politicagem”, argumentando que a medida seria uma forma de resguardar a responsabilidade administrativa do prefeito.

O parlamentar também mencionou promessas de campanha, obras inacabadas e investimentos de gestões anteriores, como os da ex-prefeita Lisete Marth e do ex-prefeito Ailton Gomes.

Segundo Elói, até o momento não houve entrega de obras iniciadas na atual gestão. Ele alertou que atrasos em projetos, como asfaltamento de bairros, perfuração de poços artesianos, construção de creches e continuidade de obras herdadas, podem prejudicar a imagem da administração municipal.

O presidente Selso Lopes rebateu as declarações e afirmou que o prefeito Sinesio José trabalha com transparência. Lopes defendeu o Executivo e contestou a fala do colega sobre riscos ao “CPF” do prefeito, termo usado por Elói para se referir a possíveis responsabilidades legais.

O debate ganhou tom mais acalorado quando Elói questionou a condução da sessão e acusou o presidente de ultrapassar o número de falas previstas no regimento interno. Lopes respondeu dizendo que cabe à presidência iniciar, conduzir e encerrar os trabalhos.

O embate foi acompanhado pelo público presente e terminou com troca de acusações sobre o respeito ao regimento da Câmara. Apesar do clima tenso, a sessão seguiu até o encerramento.

>>> ASSISTA AO ENFRENTAMENTO ENTRE OS PARLAMENTARES NA SESSÃO: