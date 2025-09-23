Deputada Rosangela Donadon anuncia a tradicional festa “Criança Feliz” em Vilhena

Celebração acontece no dia 5 de outubro, na Associação Marcos Donadon, com diversas atrações infantis, guloseimas e sorteio de bicicletas

A deputada estadual Rosangela Donadon anunciou a realização da tradicional festa Criança Feliz, promovida em parceria com a Associação Marcos Donadon. O evento está marcado para o próximo dia 05 de outubro, a partir das 14h, na sede da Associação, em Vilhena.

A festa já se tornou referência na região e, a cada edição, atrai milhares de famílias. A última edição reuniu cerca de 10 mil pessoas, consolidando o evento como um dos maiores momentos de celebração da infância no Cone Sul de Rondônia.

Nesta nova edição, a programação contará com pula-pula, tobogã, pintura artística, além da distribuição de picolés, pipoca, algodão doce e cachorro-quente. Um dos pontos altos será o sorteio de bicicletas, que promete animar ainda mais as crianças.

Segundo a deputada Rosangela Donadon, o sucesso da festa reflete o carinho com que é organizada. “É uma alegria enorme proporcionar um momento como esse para as nossas crianças e famílias. Sempre preparamos tudo com dedicação e o resultado é ver a comunidade reunida em um clima de alegria e união”, destacou.