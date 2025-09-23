EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES DE LEITE DE VILHENA MOINHO DE VENTO – COOMOV
Localizada na Gleba Corumbiara, Linha 135, Kapa 142, s/n, Lote 16, Setor Águas Claras, Área Rural de Vilhena, e foro jurídico na Comarca de Vilhena/RO. CEP 76988899.
NIRE: 11400008598 CNPJ: 54.037.576/0001-52
através de seu presidente FLAVIO JUNIOR PAGANI VIEIRA em conformidade com o artigo 23 do estatuto social, vem convocar todos os seus 23 (VINTE E TRES) cooperados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 03/10/2025 as 13:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados em primeira convocação; 14:00 horas Metade mais 1 (um) dos cooperados em segunda convocação; e as 15:00 horas Mínimo de 10 (dez) cooperados na terceira convocação para proceder na sede da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES DE LEITE DE VILHENA MOINHO DE VENTO – COOMOV. Na Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI, sito à BR174, N.º 1983, Parque Industrial Novo Tempo, CEP: 76982-131, Município de Vilhena, Estado de Rondônia . Para deliberarem as seguintes pautas:
1- INFORMES GERAIS,
2-PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 31 DO ANO DE 2024
3-. ALTERAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA DO CONSELHO FISCAL, PARA O MESMO PRAZO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
4-OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSEMBLEIA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS COOPERADOS;
5-ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL; 6-ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL;
7- ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
8-Admissao de novos sócios
Vilhena/RO dia 23/09/2025
atenciosamente: Flávio Júnior Pagani Vieira
presidente