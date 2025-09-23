Homem com histórico de alcoolismo é encontrado morto em casa em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 23, um homem de 39 anos, identificado como Eneilton da Silva, foi encontrado sem vida em uma casa em Vilhena.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, a equipe já encontrou o Corpo de Bombeiros, que constatou que a morte, aparentemente, foi de causa natural.
A mãe da vítima compareceu à casa e reconheceu o corpo do filho. Ela relatou que Eneilton sofria com graves problemas de alcoolismo, o que pode ter levado à sua morte.
Após a perícia realizar os procedimentos de praxe no local, o corpo foi liberado para uma funerária, que ficou responsável pelos trâmites de velório e sepultamento.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.