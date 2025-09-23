Homem é preso após furtar cabos de cobre em frente a condomínio em Vilhena

Na tarde desta segunda-feira, 22, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de furtar cabos de cobre de um padrão de energia localizado na frente de um condomínio, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme informações levantadas pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada após denúncia de que um homem estava em atitude suspeita no final da Rua 1705, no bairro Cidade Verde II. No local, os militares abordaram o suspeito, identificado apenas pela inicial C., que estava em uma bicicleta transportando um saco cheio de cabos de cobre.

Questionado, o homem confessou ter furtado os fios do padrão do condomínio. A equipe policial foi até o endereço informado e confirmou a ocorrência. A responsável pela entrada do local contou que o suspeito havia sido visto rondando a área durante a noite e, na madrugada, tentou cometer o furto, mas acabou sendo surpreendido pela equipe de vigilância e conseguiu fugir.

Ainda segundo ela, por volta das 13h, o homem retornou e conseguiu cortar e levar cerca de 20 metros de cabo de 35mm, fugindo em uma bicicleta vermelha, do tipo Gênova. A testemunha relatou que tentou impedir a ação, mas o suspeito debochou dela enquanto deixava o local.

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material furtado e a bicicleta utilizada na fuga.