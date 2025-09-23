Suspeito é preso após fuga alucinada no bairro Boa Esperança em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 23, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático de rotina quando, na Rua Ivan Máximo Alves, próximo a um mercado no bairro Boa Esperança, em Vilhena, avistou um homem em atitude suspeita.

O suspeito foi identificado como W.H.F.S., conhecido pelo apelido de “Léto”, que caminhava pela via com um volume sob as vestes na altura da cintura, aparentando ser uma arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito é velho conhecido em ocorrências relacionadas a entorpecentes e furtos. Ao receber ordem para parar e ser submetido à revista pessoal, ele ignorou a determinação e empreendeu fuga, correndo entre residências, pulando muros, invadindo quintais e até subindo em telhados, danificando telhas e cercas elétricas no percurso.

Com o apoio de outras viaturas, os policiais montaram um cerco na região. Após intensa perseguição, o homem foi localizado escondido em meio à vegetação nos fundos de um terreno e acabou detido.

Ao ser questionado sobre o motivo da fuga, “Léto” disse que agiu assim porque no dia 16 de setembro havia se envolvido em uma ocorrência em que danificou uma viatura da Polícia Militar.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça. O objeto que estaria escondido em suas vestes não foi encontrado.