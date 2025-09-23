Thiago Flores libera R$ 400 mil para mototaxistas em Ariquemes

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) assegurou à Prefeitura de Ariquemes a quantia de R$ 400 mil por meio de transferência especial, já depositada, para a construção de pontos de apoio destinados aos mototaxistas.

A iniciativa vai oferecer abrigos com cobertura, assentos, iluminação e proteção contra sol e chuva, garantindo mais dignidade e melhores condições de trabalho para esses profissionais que muitas vezes atuam expostos às intempéries.

Os pontos de apoio serão instalados em locais estratégicos de Ariquemes, com alto fluxo de usuários, próximos a centros comerciais ou pontos de espera dos mototaxistas. A obra valoriza o setor de mobilidade urbana individual e reconhece o papel fundamental dos mototaxistas no transporte local, servindo milhares de pessoas diariamente.

“Os mototaxistas fazem parte da mobilidade de Ariquemes, transportam quem precisa, ajudam nossa economia. Esse recurso vem para dar estrutura, segurança e reconhecimento à eles, porque nosso mandato não poderia deixar essas pessoas de fora”, afirmou Thiago Flores.