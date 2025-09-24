Confira jogos da próxima rodada da 5ª Copa de Futebol Society Embratel em Vilhena

A 5ª Copa de Futebol Society do bairro Embratel, em Vilhena, terá sequência nesta sexta-feira, 26, e domingo, 28 de setembro, com mais uma rodada recheada de confrontos pelas categorias Livre e 4.0.

Jogos de sexta-feira (26/09):

19h15 (4.0): Chapecoense x Rota Fênix

20h15 (Livre): Liverpoll x CRC Castilho/Espetinho & Cia

Jogos de domingo (28/09):

08h30 (Livre): C.A.V x Paysandu “B”/Frutos de Goiás

09h30 (4.0): GD Móveis Planejado x Amigos do Romário/Vilhena Transportes

10h30 (Livre): Racing x CRC Castilho/Espetinho & Cia

A competição, que reúne equipes tradicionais e novos talentos do futebol amador de Vilhena, segue movimentando o cenário esportivo local e atraindo grande público a cada rodada.