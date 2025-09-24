Energisa é obrigada pela Justiça a ligar rede elétrica em rua com “rabichos” em Colorado

O Ministério Público de Rondônia (MP) conseguiu, na Justiça, uma liminar que obriga a empresa Energisa Rondônia a instalar rede de energia elétrica na Rua Bahia, em Colorado do Oeste.

A concessionária terá 30 dias para realizar o serviço, sob pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

O pedido foi baseado em relatório de diligência que mostrou que a área está dentro do perímetro urbano. Mesmo assim, moradores ainda dependiam de ligações improvisadas, conhecidas como “rabichos”, que são inseguras e expõem as famílias a riscos.

A Justiça reconheceu que a falta de rede regular fere a dignidade das pessoas e pode afetar a saúde. Entre os casos relatados, está o de uma idosa que precisa armazenar insulina em condições adequadas.

Na decisão, o juiz destacou que a energia elétrica é um serviço essencial, ligado ao direito à vida, à saúde e à segurança. O Ministério Público vai acompanhar o caso para garantir que a determinação seja cumprida e que o fornecimento seja regularizado.