Ginásio de Espigão do Oeste será ampliado com recurso do Deputado Thiago Flores

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) assegurou R$ 500.000,00, via transferência especial, já creditados na conta da Prefeitura de Espigão do Oeste, para a reforma e ampliação do Ginásio Municipal. A iniciativa foi articulada com o representante local Devair Rega, com o vereador Severino Schultz e o Dr. Rafael.

Essa melhoria vai permitir que o ginásio comporte mais pessoas, ofereça melhores condições para treinos esportivos, eventos comunitários, educação física escolar e projetos sociais. Com ampliação física e adequação das instalações, também haverá melhorias de acessibilidade, iluminação, cobertura, estrutura de vestiários e arquibancadas.

“Esporte e lazer são ferramentas poderosas de transformação, especialmente para os jovens. Esse ginásio reformado será ponto de encontro, de integração comunitária, e vai incentivar hábitos saudáveis. Estou feliz de ver esse recurso já aplicado para melhorar Espigão do Oeste”, declarou Thiago Flores.