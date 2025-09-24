Mulher aciona polícia e denuncia ofensas em via pública no centro de Chupinguaia

No começo da tarde de segunda-feira (22), a Polícia Militar de Chupinguaia atendeu uma ocorrência na Rua Osvaldo Cruz, no centro, envolvendo Y.O.C., e J.A.C. Segundo a comunicante, ela procurou contato com J., para esclarecer desavenças relacionadas a comentários atribuídos à filha dela.

Durante a conversa, J., teria proferido palavras ofensivas em via pública, chamando Y., de “puta”, sugerindo que ela “vá trabalhar na esquina” e fazendo outras afirmações depreciativas. A vítima afirmou que já havia tentado resolver o conflito anteriormente, sem sucesso, e buscou apoio policial, solicitando apenas orientação ao agressor, sem intenção de representação criminal.

A conduta relatada configura, em tese, o crime de injúria, por ofender a dignidade da vítima em público e causar potencial constrangimento social.

A guarnição registrou a ocorrência, orientou Y., sobre medidas legais cabíveis e comprometeu-se a contatar o noticiado para adverti-lo sobre as consequências jurídicas de suas ações, prevenindo a reincidência.