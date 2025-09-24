Facebook Instagram
quarta-feira, 24 de setembro de 2025.

Natan Donadon prestigia confraternização e destaca importância dos profissionais de imprensa em Vilhena

Natan com os organizadores do evento: Iago, Orlando e Welismar / Foto: Divulgaçãoi

No último fim de semana, o ex-deputado federal Natan Donadon prestigiou o 1º Encontro da Imprensa do Cone Sul, realizado no Clube da Polícia Civil, em Vilhena.

O evento ocorreu no sábado, 20 de setembro, reunindo profissionais da comunicação da região para promover a integração entre radialistas, jornalistas e outros profissionais, fortalecendo a amizade entre os comunicadores.

No local, Donadon parabenizou os empresários-comunicadores Iago Pereira (Rádio Planalto), Orlando Caro (site Extra de Rondônia) e Welismar Pereira (Sic TV Record), organizadores do evento, que reuniu mais de 300 pessoas.

“A imprensa livre é um pilar da democracia e um direito humano fundamental. Nesse sentido, parabenizo os organizadores por esta importante iniciativa que consolida o exercício desta importante profissão na nossa sociedade”, disse o parlamentar.

Natan e alguns dos membros da imprensa de Vilhena / Foto: Divulgação

 

