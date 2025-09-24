PM apreende caminhão carregado com madeira irregular em Chupinguaia

Na madrugada de terça-feira, 23, a Polícia Militar apreendeu um caminhão carregado com madeira transportada de forma irregular na RO-391, a cerca de 5 km de Chupinguaia.

Durante patrulhamento ostensivo, a equipe avistou um caminhão Mercedes-Benz, com placas de Comodoro (MT), trafegando com as lanternas traseiras apagadas, o que motivou a abordagem. O veículo era conduzido por B.S.C., que estava acompanhado de L.H.B.T.

No caminhão foram identificadas 63 lascas de Itaúba, 84 réguas de 4 cm por 16 cm e 4 m de comprimento, 21 vigas de 7 cm por 15 cm e 6 m, além de duas linhas (palanques) de 6 m. O motorista declarou ter adquirido a madeira nas proximidades de Chupinguaia e que o destino seria o distrito do Guaporé.

Ele confessou não possuir qualquer licença fiscal ou ambiental que autorizasse o transporte da carga, o que configura infração administrativa ambiental. Diante da situação, recebeu voz de prisão e foi levado ao quartel da PM em Chupinguaia, onde foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência.

A madeira foi descarregada e apreendida administrativamente pela SEDAM, permanecendo no pátio do quartel. O caminhão também foi apreendido, mas ficou sob a guarda do próprio motorista, na condição de fiel depositário, até a conclusão do processo. O condutor foi autuado administrativamente.