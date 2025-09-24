Ponte sobre o Rio Cabixi, na divisa entre Comodoro e RO, preocupa moradores por falta de manutenção

Moradores e trabalhadores da região da divisa entre Comodoro (MT) e Rondônia relatam preocupação com as condições da ponte sobre o Rio Cabixi, utilizada diariamente para transporte de pessoas, mercadorias e produção agrícola.

Segundo relatos de moradores, a estrutura apresenta sinais de comprometimento, com a ponte “torta” devido à intensa passagem de carretas carregadas. A situação tem gerado receio de que ocorra um acidente, já que o local é rota fundamental para a safra agrícola e para o tráfego diário de veículos.

De acordo com informações obtida pelo Extra de Rondônia junto à comunidade local, a ponte é utilizada por: Caminhões e carretas que transportam a safra agrícola; Funcionários de fazendas e propriedades rurais (quase de 200 trabalhadores passam diariamente pelo local); Ônibus escolares que levam alunos para as escolas da região.

A população teme que a falta de manutenção cause uma tragédia, já que a estrutura não tem recebido reparos, apesar de solicitações feitas às autoridades responsáveis.

Moradores informam que autoridades já foram procuradas, mas até o momento não houve providências.

A comunidade pede uma ação emergencial para evitar riscos de desabamento e garantir segurança a motoristas, trabalhadores e estudantes que dependem da ponte para o deslocamento diário.