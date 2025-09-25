Briga com terçados mobiliza Polícia Militar e termina com dois conduzidos à Delegacia em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 24, uma briga entre dois homens armados com terçados mobilizou a Polícia Militar em Vilhena.

O caso aconteceu em um apartamento localizado na Avenida José Gomes Filho, no bairro Marcos Freire.

De acordo com informações levantadas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após denúncia de que dois indivíduos estavam em luta corporal e armados com facas.

Ao chegar ao local, os militares se depararam com W.P.S.M., que portava um terçado. Ao avistar a viatura, ele imediatamente lançou a arma ao solo.

Em relato à polícia, W., contou que havia se mudado recentemente para Vilhena e participava de uma reunião amigável quando foi surpreendido por L.D.A.O., que teria iniciado uma discussão seguida de agressões físicas. Durante a briga, L., teria ameaçado matá-lo.

Com ajuda de um vizinho, W., conseguiu escapar e, temendo pela própria vida, acionou a Polícia Militar. Ainda assim, L., não desistiu e foi até a residência do desafeto, onde ambos voltaram a se armar com terçados. No entanto, não chegaram a reiniciar a luta devido à chegada da guarnição. Ao notar a presença da viatura, L., fugiu do local.

Após buscas, ele foi localizado na Rua 724, nas proximidades de uma ONG. Questionado, L., admitiu ter tido um desentendimento, mas negou responsabilidade pela motivação da confusão.

Diante da situação, os dois envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e ficará sob investigação.