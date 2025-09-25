Circuito Nelore de Qualidade: 18ª etapa nacional será realizada em Vilhena

O frigorífico Friboi da cidade de Vilhena, será sede da 18ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025, no dia 25 de setembro, e se prepara para receber cerca de 900 animais para avaliações. A etapa é uma parceria entre a Associação dos Criadores de Nelore de Rondônia (ACNR) e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), juntamente com a Matsuda Sementes e Nutrição animal, além da própria Friboi.

“É uma grande satisfação ver o empenho dos pecuaristas em aprimorar a genética da raça Nelore. A etapa de Vilhena será uma excelente oportunidade para destacar a qualidade dos animais. No ano passado, avaliamos 302 exemplares na cidade, e estamos confiantes de que este ano será ainda mais produtivo”, comenta Gabriel Galvão, assistente técnico da ACNB.

Atualmente, o município de Vilhena possui cerca de 166 mil cabeças de gado – segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – sendo de grande importância para a pecuária de Rondônia, que ocupa o sexto lugar no ranking nacional de estados com maiores rebanhos bovinos, com aproximadamente 17,7 milhões de animais.

Contatos para inscrições

Para participarem do Circuito Nelore de Qualidade na cidade de Vilhena, os pecuaristas podem entrar em contato pelos números: (69) 99999-9441 ou (69) 3316-1394 – Franklin Chaves; (69) 98406-0349 ou (69) 3316-1315 – Wagner; ou (69) 98125-8991 ou (69) 3316-1306, para falar com Andrey.

Calendário

As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:

30/09 – Ituiutaba (MG)

02/10 – Canhotinho (PE)

03/10 – Araputanga (MT)

06, 07 e 08/10 – Barra do Garças (MT)

09/10 – Alta Floresta (MT)

13, 14 e 15/10 – Diamantino (MT)

18/10 – Marabá (PA)

22, 23 e 24/10 – Santa Cruz de la Sierra (BO)

27, 28 e 29/10 – Mozarlândia (GO)

30/10 – Itapetinga (BA)

04/11 – Andradina (SP)

04/11 – Naviraí (MS)

06 e 07/11 – Imperatriz (MA)

10/11 – Santana do Araguaia (PA)

12/11 – Casa de Tábua (PA)

14/11 – Redenção (PA)

18/11 – Campo Grande (MS) – Unidade II da Friboi

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Cooperfrigu, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, com apoio da Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

SOBRE A ACNB