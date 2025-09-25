Confúcio Moura deseja orçamento voltado para saúde e educação como prioridade do Brasil

Na sessão deliberativa desta segunda-feira (22), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) defendeu que o orçamento público brasileiro precisa ter como foco principal duas áreas fundamentais: saúde e educação. Para ele, não há desenvolvimento justo e equilibrado sem investimentos consistentes nesses setores.

Durante o discurso, feito enquanto presidia a Mesa Diretora, Confúcio criticou os rumos atuais do debate no Congresso: “Em vez de pensar no futuro do Brasil, muitas vezes a discussão acaba servindo mais a interesses pessoais de parlamentares do que às necessidades reais da população”, afirmou.

Saúde como prioridade imediata

O senador destacou que milhares de brasileiros ainda aguardam na fila por cirurgias, algumas represadas desde 2021. Ele ressaltou a importância de um orçamento que enfrente esse problema com seriedade: “Não podemos fazer vista grossa para as filas intermináveis de pacientes que esperam há anos por um procedimento, especialmente depois da pandemia”.

Confúcio reconheceu o esforço do governo federal e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para descentralizar recursos, mas reforçou que só um planejamento eficaz no Orçamento vai garantir melhorias reais.

Ele também defendeu mais investimentos na atenção básica, com fortalecimento das unidades de saúde e valorização dos agentes comunitários: “Cuidar de doenças crônicas de forma preventiva é muito mais eficiente e barato do que esperar que virem complicações graves, como derrames ou problemas relacionados ao diabetes”.

Educação como saída para a desigualdade

Outro ponto central do discurso foi a educação. Para o senador, sem avanços nessa área o Brasil não conseguirá superar a desigualdade social: “A ignorância é um buraco profundo. O único jeito de sair dele é através da educação e do conhecimento”, disse.

Ele lembrou ainda da necessidade de melhorar a estrutura escolar, especialmente no Norte e no Nordeste, regiões mais vulneráveis.

Um apelo ao Parlamento

Confúcio fez um chamado aos colegas parlamentares para que deixem de lado disputas ideológicas e concentrem esforços no bem-estar do povo: “Precisamos transformar o orçamento em uma peça de prosperidade e equilíbrio para o país”.