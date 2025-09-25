Confúcio Moura garante construção da maior UBS do Norte em homenagem à médica Laura Maria Possa em Vilhena

A unidade receberá o nome de Drª Laura Maria Possa, médica vilhenense que faleceu em abril e deixou um legado de dedicação e amor aos pacientes.

Durante a solenidade, a mãe de Laura emocionou o público ao lembrar do jeito generoso da filha:“Tudo o que ela fez, fez por amor. Ela sempre dizia: ‘Mãe, eu não posso dizer não porque sempre tem alguém precisando’”, contou, recebendo aplausos calorosos.

“Estamos lançando a pedra fundamental da maior UBS da região Norte. Esse é um avanço histórico para Vilhena e para Rondônia”, enfatizou o senador Confúcio Moura.

O prefeito Delegado Flori agradeceu ao parlamentar. “O senador garantiu os recursos junto ao governo federal, e a prefeitura entrou com o terreno e parte da estrutura. Essa conquista é reflexo do olhar atento de Confúcio Moura para a população de Vilhena.”

O deputado estadual Cirone Deiró reforçou o reconhecimento. “O senador tem trabalhado pelos 52 municípios de Rondônia, abrindo portas em Brasília e trazendo investimentos importantes. Hoje vemos mais uma prova desse compromisso.”

Um legado de cuidado e amor

Mais do que um grande investimento em saúde, a nova UBS Drª Laura Maria Possa será uma homenagem permanente a uma profissional que fez da medicina um ato de amor. Para os moradores de Vilhena, o espaço representará não apenas atendimento de qualidade, mas também a memória viva de quem dedicou a vida a cuidar do próximo.