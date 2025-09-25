Deputado Cássio Gois apoia 1ª edição da Agro feira Flor do Café e Rodeio Fest em Ministro Andreazza

O município de Ministro Andreazza viveu três dias de festa, entre os dias 18, 19 e 20 de setembro, com a realização da 1ª edição da Agro feira Flor do Café e Rodeio Fest, que já entrou para o calendário como um dos maiores eventos da região.

Com apoio do deputado estadual Cássio Gois (ALERO), a festa reuniu mais de 10 mil pessoas ao longo da programação, que contou com shows de grandes atrações como a Banda Djavu, a dupla Joaquim & Manoel, além de apresentações de Ari Santos e os Recampados. O público também pôde prestigiar o rodeio profissional, aproveitar a praça de alimentação, visitar a feira agropecuária e curtir diversas atrações culturais e de lazer.

Além do entretenimento, a Agro feira teve um impacto positivo na economia local: foram 22 expositores que tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos, fortalecer seus negócios e gerar renda para suas famílias, consolidando a importância da agricultura e do comércio regional.

O deputado Cássio Gois destacou a relevância da iniciativa e fez questão de agradecer à prefeitura:

“A Flor do Café e o Rodeio Fest representam mais do que uma festa: são a celebração da nossa cultura, o incentivo ao empreendedorismo e a valorização dos nossos produtores. Estou muito feliz em ter contribuído para a realização desta 1ª edição e já reafirmo meu compromisso de continuar apoiando no próximo ano. Aproveito para agradecer ao prefeito Mila, ao vice-prefeito Fofão e ao nosso secretário da Agricultura Ricardo, que se empenharam junto com toda a equipe da prefeitura para que esta grande festa fosse um sucesso”, afirmou o parlamentar.

O prefeito de Ministro Andreazza, Mila, também comemorou o sucesso da festa e agradeceu a parceria que tornou o evento possível:

“A Flor do Café foi um sucesso absoluto em nosso município. Agradeço o apoio do deputado Cássio Gois e de todos os nossos parceiros e colaboradores que se uniram para que este evento tão grandioso se tornasse realidade. Essa união fortalece nossa cidade e mostra que juntos podemos fazer muito mais”, afirmou o prefeito.

A primeira edição da Agro feira Flor do Café e Rodeio Fest mostrou que veio para ficar, unindo tradição, cultura e desenvolvimento econômico, e contou com a parceria fundamental do deputado Cássio Gois para seu sucesso.