Deputado Coronel Chrisóstomo destina mais de R$18 milhões para a educação em RO

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) já indicou R$18.267.773,71 em recursos para a área da educação em Rondônia ao longo dos últimos sete anos de mandato.

Os valores foram aplicados em diferentes frentes, que vão desde aquisição de livros e equipamentos até obras de infraestrutura e programas de capacitação.

Em Ariquemes, foram destinados R$2 milhões para a compra de livros que já estão em fase de distribuição, além de R$716 mil para o Projeto Bilíngue, que vai alfabetizar em inglês alunos do 6º ano. Também foram indicados recursos para atender a Escola Jorge Teixeira com equipamentos de informática, mobiliários, climatização e melhorias estruturais.

No município de Guajará-Mirim, R$1,5 milhão foi liberado e pago para aquisição de equipamentos escolares. Já em Nova União, uma emenda de R$ 150 mil foi empenhada para compra de computadores. Outros municípios também receberam indicações, como Alvorada do Oeste, São Francisco do Guaporé e Ouro Preto do Oeste, voltadas à modernização tecnológica das escolas.

Na capital, Porto Velho, o parlamentar garantiu R$4 milhões para o Projeto Gamefica RO, que promove a formação de jovens na área de desenvolvimento de jogos digitais. Além disso, a Universidade Federal de Rondônia foi contemplada com R$680 mil para a construção do Hospital Universitário, fortalecendo a estrutura da instituição.

No âmbito nacional, Coronel Chrisóstomo articulou recursos para o Instituto Federal de Rondônia (Ifro). Foram R$ 500 mil pagos para modernização da rede, além de R$2,2 milhões para conclusão do ginásio de esportes e outros R$ 1 milhão junto ao Ministério da Educação, todos já executados.

Outros projetos de impacto também foram viabilizados, como o Soldado Cidadão, em parceria com o Exército, que recebeu R$100 mil para oferecer formação cívico-profissional a reservistas, com foco em empregabilidade e inserção no mercado de trabalho.

Coronel Chrisóstomo reforça que, além das emendas diretas, o mandato busca recursos em diversas áreas que impactam a educação, como é o caso do Projeto Gamefica, financiado pela área do esporte, mas voltado à capacitação tecnológica da juventude.