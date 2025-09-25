Estudante tem celular furtado dentro de escola em Corumbiara

Na tarde desta quinta-feira, 25, por volta das 17h, uma moradora de Corumbiara procurou o Quartel da Polícia Militar para registrar ocorrência de furto envolvendo sua filha, aluna da Escola São Roque.
Segundo relato da mãe, a estudante iniciou o turno matutino deixando o telefone celular em modo silencioso dentro da bolsa escolar, conforme norma interna da instituição, que proíbe o uso do aparelho durante as aulas. Junto com o celular, também estava a carteira de identidade da jovem.
Após participar das aulas regulares e da disciplina de Educação Física, a aluna retornou para a sala de aula, mas não conferiu se os pertences permaneciam no local. Apenas no final do período escolar, ao se preparar para ir para casa, percebeu que o celular havia sido subtraído.
Diante do ocorrido, a mãe registrou a ocorrência na Polícia Militar, que realizou a coleta de informações e encaminhou o caso para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde serão tomadas as providências cabíveis.