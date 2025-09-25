Homem agride companheira, a joga nua em via pública e acaba preso em Vilhena

Na noite desta quarta-feira, 24, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de agredir violentamente sua companheira e jogá-la despida em via pública, no bairro Parque Novo Tempo, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que após uma discussão, o suspeito passou a desferir socos, chutes e tentou asfixiá-la por estrangulamento. Em seguida, arrastou a mulher pelas vestes e a lançou na rua, sem roupas, diante de vários moradores que presenciaram a cena.

Temendo ser morta, já que o agressor teria feito diversas ameaças, a vítima acionou a Polícia Militar. Ao saber que a guarnição estava a caminho, o homem fugiu em uma motoneta Honda Biz preta.

Durante diligências, os militares localizaram o veículo em uma residência na Avenida Lírio dos Vales. A moradora, ao ser questionada, demonstrou nervosismo e tentou despistar a equipe. Pouco depois, outra mulher chegou exaltada e, junto com a primeira, dificultou a ação policial.

Enquanto isso, o suspeito buscou refúgio na casa da sogra. Rastros encontrados pela guarnição levaram os militares até o local, onde o agressor foi localizado e contido com técnicas de imobilização e uso de algemas.

Todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Durante a ocorrência, uma das mulheres que tentou atrapalhar o trabalho policial foi flagrada com uma porção de maconha, que admitiu ser de sua propriedade.

Ainda conforme a polícia, o suspeito já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e estupro de vulnerável, ambos registrados em Chupinguaia.