Homem furta objetos dentro de veículo estacionado e polícia é acionada em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 25, por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Rua Modesto Batista, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com a vítima, seu veículo estava estacionado na via quando um homem de estatura mediana, aproximadamente 1,75m de altura, moreno, trajando calça preta e camisa preta com listras, entrou no automóvel e subtraiu um porta-cédula com documentos pessoais, dois bonés e uma máquina de cartão.

Ao perceber a ação criminosa, a vítima correu atrás do suspeito, conseguiu abordá-lo e recuperar os pertences. Ela ainda tentou contê-lo até a chegada da guarnição, porém o indivíduo demonstrou maior agilidade física e conseguiu fugir, tomando rumo ignorado.

Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Militar realizou diligências nas proximidades, mas não conseguiu localizar o autor.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.