Motocicleta é furtada em frente a conjunto habitacional em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 24, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto de motocicleta na Rua Plínio Galvane, no bairro Orleans, em Vilhena.

No local, a equipe policial entrou em contato com a vítima, identificada como B.R.O., que relatou ter estacionado sua motocicleta Honda/Pop 110I, de placa OHT-8056, por volta das 20h, em frente à residência de um amigo, localizada em um conjunto habitacional.

Cerca de uma hora depois, ao sair do local, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Diante da situação, acionou imediatamente a Polícia Militar e informou sobre o ocorrido.

De posse das informações, os militares realizaram patrulhamento nas proximidades, porém não obtiveram êxito em localizar o veículo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações para tentar recuperar a motocicleta e identificar os responsáveis pelo crime.