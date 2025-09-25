Motocicleta é furtada em frente a mercado no bairro Jardim Primavera em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 24, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto de motocicleta na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o solicitante relatou que trabalha em um mercado da região e, ao sair do expediente por volta das 18h, percebeu que sua motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor azul, placa RSV7C73, havia sido furtada.

Ao verificar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi constatado que um homem, trajando blusa preta de manga longa, calça jeans clara e portando um capacete, inicialmente tentou ligar outra motocicleta estacionada.

Como não obteve êxito, dirigiu-se até a moto da vítima. Utilizando, aparentemente, uma “chave mixa”, conseguiu ligar o veículo e deixou o local pela Avenida 1705, sentido à Avenida Perimetral.

Com base nas informações, a Polícia Militar realizou diligências, mas até o momento a motocicleta não foi localizada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.