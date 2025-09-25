Mulher grávida denuncia companheiro por violência doméstica em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 24, por volta das 23h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Maternidade Municipal, em Vilhena.

No local, os policiais entraram em contato com a vítima, que relatou conviver com o amásio há cerca de 10 meses e, nesse período, sofrer diversas agressões físicas e psicológicas, inclusive intimidações durante discussões. Segundo a mulher, já houve episódios de violência também contra sua mãe.

A vítima, que está grávida de 11 semanas, contou que decidiu romper o relacionamento durante o almoço, mas à noite, ao perceber que o homem não sairia de casa, pediu que ele a levasse de motocicleta até a residência de sua mãe.

Durante o trajeto, o suspeito passou a conduzir em alta velocidade, insinuando que poderia causar um acidente proposital. Diante do perigo, a vítima implorou para que ele parasse, afirmando que poderia morrer ou perder o bebê. Como resposta, o homem teria dito: “Vai se {…} você e esse nenê”.

Temendo pela própria vida, a mulher fingiu que desistiria de romper a relação, o que fez com que o agressor reduzisse a velocidade. Em seguida, simulou estar passando mal e pediu para ser levada até a Maternidade Municipal, onde conseguiu pedir ajuda e acionar a Polícia Militar.

A vítima solicitou medida protetiva e manifestou receio de que, caso o agressor não permaneça preso, ele tente matá-la por ter acionado a polícia.

O homem foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e seguirá para as providências legais cabíveis.