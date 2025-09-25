“Na Mesa do Agro” estreia com debates sobre o setor rural em Vilhena

O agronegócio brasileiro passa a contar com um novo espaço de informação e análise. Na próxima terça-feira, 30, estreia o programa “Na Mesa do Agro”, disponível em formato de podcast no YouTube.

A proposta é reunir especialistas, produtores e representantes do setor para discutir temas relevantes da agropecuária e das cadeias produtivas do campo.

O programa vai abordar assuntos como sustentabilidade, inovações tecnológicas, gestão rural, políticas públicas e desafios do mercado internacional, além de trazer relatos de experiências práticas de produtores que atuam diretamente no setor.

Segundo os organizadores, o objetivo é ampliar o acesso a informações de qualidade e criar um espaço de diálogo entre diferentes segmentos do agronegócio.

Com episódios semanais, o Na Mesa do Agro será disponibilizado inicialmente no YouTube, em formato de videocast, e deve ser expandido em breve para plataformas de áudio como Spotify e Deezer.

O público pode acessar o canal e acompanhar os episódios pelo link: www.youtube.com/@namesadoagro.