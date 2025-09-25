Veículo colide em poste de energia e motorista não é localizado em Vilhena

Por volta das 5h desta quinta-feira, 25, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Alípio Ernesto Graebin, no bairro Bela Vista, em Vilhena.
No local, os policiais encontraram um veículo Renault Duster parado no meio da rua, após colidir contra um poste de energia elétrica.
Uma testemunha relatou que ouviu o barulho do impacto e, logo em seguida, o fornecimento de energia foi interrompido. Entretanto, ela afirmou não ter visto nenhuma pessoa nas proximidades do carro.
Segundo apuração, o veículo seguia pela Avenida Alípio Ernesto Graebin e, ao chegar no cruzamento com a Rua Liliane Gonzaga, acabou atingindo o poste de alta tensão.
O condutor não foi encontrado no local. A guarnição ainda se deslocou até o Hospital Regional para verificar se o motorista havia buscado atendimento, mas não obteve êxito.
A Energisa foi acionada e compareceu de imediato ao endereço, já que havia fios soltos possivelmente energizados sobre o chão. A área foi sinalizada pela PM para evitar acidentes até a conclusão dos reparos.