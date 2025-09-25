Veículo furtado é recuperado e suspeito é preso pela Polícia Militar em Vilhena

Na tarde de quarta-feira, 24, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar localizou e recuperou um veículo Peugeot, produto de furto, e prendeu um dos suspeitos envolvidos no crime, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a ação teve início após denúncia de que o carro, de placa DDJ 5G99, estaria estacionado na Rua 1510, esquina com a Rua 743, no bairro Cristo Rei. Ao chegar ao local, os militares não encontraram o automóvel, mas seguiram em patrulhamento até visualizá-lo sendo abastecido em um posto de combustíveis da Avenida Rondônia.

O condutor foi identificado como C.S.S., que alegou ter pegado o carro emprestado de um amigo chamado A.O.S., Porém, sem informações precisas sobre o suposto proprietário, a versão não foi confirmada.

Já por volta das 20h, em continuidade à ocorrência, a guarnição recebeu novas informações que apontavam A.O.S., como envolvido no furto. Ele foi localizado nas proximidades da Escola Hermógenes e, durante a abordagem, admitiu estar presente no momento da subtração, embora tenha negado ser o autor direto do crime.

A., ainda indicou locais onde partes do veículo e objetos relacionados estariam escondidos. Em uma residência na Rua Vinólia, a PM encontrou uma maleta cinza contendo um macaco de elevação, uma caixa preta semelhante a módulo eletrônico e outros itens. Posteriormente, na Rua 1510, dentro de uma lixeira pública, foram achadas partes da carenagem do painel do Peugeot.

Diante das evidências, A., recebeu voz de prisão, foi informado de seus direitos constitucionais e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as devidas providências.