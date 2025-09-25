VÍDEO: morador de Corumbiara agradece EXTRA após solução de problema na rede elétrica

Um vídeo gravado por um morador do distrito de Verde Seringal, em Corumbiara, começou a circular nesta quinta-feira (25), em tom de agradecimento ao site Extra de Rondônia.

A manifestação ocorreu após a publicação de uma reportagem na quarta-feira (24) que denunciava falhas no atendimento da concessionária de energia na área rural do município. A repercussão da matéria foi importante e o problema foi resolvido.

Por volta das 21h de quarta-feira, equipes técnicas da empresa foram deslocadas de Cerejeiras até Corumbiara para realizar os reparos necessários na rede e restabelecer o fornecimento de energia elétrica.

Os moradores destacaram que a cobertura jornalística foi essencial para dar visibilidade ao problema, que já se arrastava por mais de 24 horas e gerava prejuízos à comunidade, como perda de alimentos perecíveis e impactos na produção agrícola. O caso teve início quando um cabo de alta tensão se rompeu na Linha 06 da 2ª Eixo, afetando também o Travessão A, a Linha 7 e Linha 08.

A situação foi denunciada pelo agricultor Aroldo Fernando Becher, que encaminhou vídeos e áudios à redação do Extra de Rondônia relatando a dificuldade enfrentada pelos moradores.

Após a publicação, a mobilização resultou na chegada de técnicos ao local, que restabeleceram o sistema e normalizaram o fornecimento de energia. A comunidade reconheceu a importância do veículo de comunicação em dar projeção às reivindicações populares e contribuir para a solução do problema. Assista ao vídeo abaixo: