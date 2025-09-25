Vizinha incita cão a atacar mulher e ainda arremessa pedra contra a vítima em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 25, por volta das 11h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma ocorrência de agressão na Rua 1700, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima, identificada como E.N.S., relatou à Polícia Militar que mantém divergências antigas com sua vizinha, o que já teria gerado transtornos de saúde a seu esposo, portador de enfermidade cardíaca, em razão de discussões anteriores.

De acordo com a ocorrência, enquanto lavava a calçada de sua residência, a vítima iniciou uma discussão verbal com a vizinha. Em seguida, a agressora teria se dirigido ao portão de sua casa, liberado um cão e incitado o animal a atacar E., que acabou mordida nos braços e na região abdominal.

Não satisfeita, a agressora ainda teria arremessado uma pedra que atingiu a cabeça da vítima, além de praticar outras agressões físicas. Após os atos, a suspeita fugiu do local e não foi possível à vítima repassar dados que pudessem qualificá-la.

Diante da gravidade da lesão craniana, a vítima foi conduzida ao Hospital Regional, onde permaneceu em observação médica.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar e responsabilizar a agressora.