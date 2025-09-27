Após denúncia de assédio, homem ameaça suicídio e mobiliza polícia em Vilhena

No final da tarde de sexta-feira, 26, uma ocorrência mobilizou a Polícia Militar no bairro Cidade Nova, em Vilhena.

O caso envolvia denúncias de assédio sexual contra uma menor de 14 anos, ameaças, violência doméstica e posse irregular de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima. Ela havia registrado uma ocorrência pela manhã, relatando que sua filha, de 12 anos, estava sendo assediada por um homem por meio de conversas de cunho sexual. Após confrontar o suspeito em seu local de trabalho, a mãe percebeu que estava sendo perseguida por ele em um veículo Chevrolet Onix e temeu por sua integridade e a da filha, acionando o 190.

Durante o registro da ocorrência, a PM foi informada que o suspeito havia se trancado em casa, armado, e manifestava a intenção de tirar a própria vida. As guarnições se deslocaram até o endereço e, com o apoio do irmão do suspeito, iniciaram o contato. O homem estava com um revólver calibre .32, de numeração ilegível, e o dedo no gatilho.

Com o perímetro de segurança estabelecido, um negociador da PM iniciou o diálogo com o suspeito. Ele proferia frases como “ela irá estragar minha vida e prefiro morrer a ficar preso pelo resto da vida”. Após uma negociação contínua, o homem colocou a arma sobre o balcão da cozinha.

A arma foi apreendida com seis cartuchos intactos e, sobre uma cama, foi localizada uma cartela adicional de munições.

Na residência, a esposa e a enteada (12 anos) relataram que ele chegou transtornado, retirou o revólver de cima do guarda-roupas, proferiu palavras desconexas e chegou a apontar a arma em direção à elas. Diante do risco iminente, as duas fugiram do imóvel.

Suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, assédio sexual e ameaça.