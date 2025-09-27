Briga de casal termina na delegacia em Vilhena; homem é ferido com garrafada na cabeça

Na madrugada deste sábado, 27, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal na Avenida Melvin Jones, nas proximidades de uma distribuidora de bebidas, em Vilhena.

No local, os policiais identificaram os envolvidos como M.G. e sua esposa E.S.S., ambos apresentando manchas de sangue nas roupas e com sinais de embriaguez. Em frente ao estabelecimento, foi localizada uma faca, posteriormente apreendida pela guarnição.

Durante a intervenção, o casal acusou-se mutuamente de ter utilizado o objeto para agressão recíproca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou M. ao Hospital Regional, onde foi constatado ferimento na região lateral esquerda da cabeça, compatível com corte. Já E. recusou atendimento imediato, alegando necessidade de permanecer com os filhos menores que estavam em casa.

A guarnição então se deslocou até a residência da mulher, de onde conduziu ela e as crianças à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Na diligência, os militares encontraram uma segunda faca e fragmentos de garrafa de vidro quebrada, que também foram apreendidos.

Em depoimento, E. relatou que a discussão começou quando o marido, após ingerir bebidas na distribuidora, voltou para casa e encontrou o portão trancado, pulando o muro da residência. Segundo ela, o homem passou a proferir ofensas verbais, resultando em agressões físicas. Afirmou ainda ter arremessado uma garrafa contra o marido em defesa própria, negando, porém, o uso de faca.

M., por sua vez, contou que o casal esteve junto no estabelecimento, mas que sua esposa retornou antes para casa. Disse que, ao chegar e pular o muro, foi recebido com demonstrações de ciúmes e agressões, e que buscou socorro na distribuidora. Ele declarou que o ferimento em sua cabeça teria sido causado pela garrafada arremessada por E.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos e apresentados à autoridade policial de plantão na UNISP, junto às armas apreendidas.