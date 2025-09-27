Deputado Delegado Camargo é autor de lei que combate violência institucional a pessoas com deficiência e autistas em RO

O deputado estadual Delegado Camargo reforçou mais uma vez seu compromisso com a inclusão e a proteção das pessoas com deficiência e com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De sua autoria, a Lei n.º 5.763/2024 já está em vigor em Rondônia e estabelece medidas de combate à violência institucional praticada contra pessoas com deficiência, autistas, servidores nessas condições ou que tenham dependentes nessa situação.

A norma enquadra como violência institucional qualquer prática de impedir ou dificultar direitos, desconsiderar recomendações médicas, invadir a vida privada ou restringir a autonomia funcional. Também abrange atos de discriminação, abuso, preconceito, negligência ou maus-tratos no exercício dos direitos civis, sociais, políticos, econômicos e culturais.

O texto determina ainda que o agente público que descumprir a lei responderá por infração disciplinar, conforme a Lei Complementar n.º 68/1992. Em caso de condenações financeiras, o Estado poderá ingressar com ação de regresso contra o responsável.

Compromisso com a inclusão

Delegado Camargo é reconhecido por sua atuação parlamentar em defesa da pessoa com deficiência. Além desta lei, o deputado é autor de diversos projetos de políticas públicas que garantem acessibilidade, inclusão e respeito, entre eles: Direito a intérprete de Libras para gestantes com deficiência auditiva; Campanha de conscientização sobre doenças ocultas com uso do Cordão de Girassol; Garantia de espaços acessíveis em eventos culturais financiados com recursos públicos e reconhecimento oficial da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em Rondônia.

O deputado também tem destinado recursos de emendas parlamentares para apoiar instituições que atuam na área da inclusão. Padrinho das APAES de Rondônia, ele mantém diálogo constante com entidades e famílias que convivem com a deficiência.

Além da atuação política, Camargo traz para sua vida pública a experiência pessoal de ser pai atípico e marido atípico, fortalecendo sua sensibilidade e compromisso com as demandas da causa.

“Cada projeto que apresento e cada recurso que destino têm como objetivo assegurar dignidade e cidadania para as pessoas com deficiência. Essa luta é também a minha luta pessoal”, destacou.

Com essa nova legislação, Rondônia dá um passo importante no enfrentamento à violência institucional e na consolidação de uma política de respeito, inclusão e proteção às pessoas com deficiência e às famílias atípicas.