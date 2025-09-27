Discussão por dívida em bar termina em agressões e ameaça com faca em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em um bar localizado na Rua Juracy Correia Muller, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Vilhena.

No local, os policiais ouviram a versão de G., que relatou ter se envolvido em uma discussão com a proprietária do estabelecimento, identificada como H., após divergências quanto ao valor de sua dívida no bar. Segundo ele, a mulher o teria agredido com um taco de sinuca, atingindo seu braço esquerdo e, em seguida, tentado avançar contra ele com uma faca. Temendo por sua segurança, afirmou ter corrido para fora do bar, de onde acionou a polícia.

Já H., apresentou versão diferente. De acordo com ela, G., passou horas no local ingerindo bebidas alcoólicas e jogando sinuca, mas, ao ser cobrado pelo consumo, não aceitou o valor, alegando que estava alto. A mulher contou que a discussão evoluiu para agressões verbais e que chegou a ser atingida por um soco no rosto, o que causou inchaço próximo ao supercílio direito.

A proprietária declarou que pegou o taco de sinuca apenas para se defender e que, após a saída de G., recolheu a bicicleta dele, guardando-a nos fundos como forma de compensação pela dívida. Durante a averiguação, a guarnição encontrou a bicicleta no local, porém com os pneus cortados, além de uma cadeira quebrada. Helena disse que o dano foi causado por G.

Diante dos fatos e das versões contraditórias, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.