Dois homens são presos após invadirem casa e agredirem vítima com pauladas em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 27, a Polícia Militar prendeu dois homens identificados como C.E.A.A.M. e P.V.A.S., acusados de tentativa de homicídio no bairro Jardim Aripuanã (antiga Cohab), em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada para averiguar denúncia de que dois homens portavam arma branca e ameaçavam matar uma pessoa.

No local, os militares localizaram os suspeitos em via pública, momento em que uma mulher, em desespero, pediu socorro para seu filho, identificado como L.F.

Durante a abordagem, os suspeitos confessaram que estavam no local com a intenção de matar a vítima. Devido ao risco iminente, ambos foram algemados.

Ao adentrarem a residência, os policiais encontraram L.F., caído ao solo, com intensa hemorragia e ferimentos na região da cabeça, resultantes de golpes desferidos com objeto contundente. Uma faca foi localizada em posse de P.V.A.S., mas não havia indícios de que tivesse sido utilizada na agressão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde permaneceu sob observação médica.

Segundo informações levantadas no local, os suspeitos invadiram a residência e agrediram a vítima com pauladas, motivados pela suspeita de que L.F., estaria mantendo relacionamento extraconjugal com a esposa de P.V. O fato foi verbalizado pelos próprios autores diante da guarnição durante o registro da ocorrência.

A faca apreendida foi apresentada na Unisp, juntamente com os conduzidos, que ficaram à disposição da autoridade policial para as devidas providências legais.