Homem agride e rouba celular de mulher em Vilhena

Na tarde deste sábado, 27, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou a guarnição da Rádio Patrulha, que retornava a pé para sua residência quando foi surpreendida por um homem de físico forte, pele clara e cabelos cacheados. O criminoso, mediante violência, empurrou a vítima ao solo e subtraiu seu aparelho celular.

Após o crime, o autor fugiu a pé, tomando rumo ignorado. A vítima acionou a polícia aproximadamente uma hora depois, ocasião em que a guarnição se deslocou até a Praça Barcelona, no bairro Jardim Eldorado, para registrar a ocorrência.

Durante o atendimento, os militares constataram que a vítima apresentava lesão em decorrência da agressão sofrida. Ela recebeu assistência no local e foi orientada sobre as medidas legais cabíveis.

A Polícia Militar realizou diligências, porém, até o momento, o autor do crime não foi localizado.