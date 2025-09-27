Facebook Instagram
sábado, 27 de setembro de 2025.

Homem cai em golpe ao tentar comprar freezer em anúncio no Facebook em Vilhena

Criminoso recebeu R$ 1,4 mil via Pix e, em tom de deboche, disse à vítima que “pagaria uma cerveja para comemorar o golpe”
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil/Foto: Ilustrativa

Na tarde de sexta-feira, 26, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de estelionato na Rua Mamoré, em Vilhena.

No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter negociado a compra de um freezer usado por meio da rede social Facebook, acreditando tratar-se de um anúncio legítimo. Segundo ele, o pagamento de R$ 1,4 mil foi realizado via Pix.

Ao comparecer à residência indicada para a retirada do eletrodoméstico, a vítima se deparou com a verdadeira proprietária do bem, que informou não ter recebido qualquer valor. Ela ainda esclareceu que havia anunciado o freezer pelo valor de R$ 2,8 mil e que não entregaria o produto diante da ausência de pagamento.

Diante da situação, a vítima ligou para o suposto vendedor, que confessou tratar-se de um golpe. Em tom de deboche, o criminoso afirmou que a vítima teria “caído direitinho na fraude” e chegou a dizer que “se o encontrasse, pagaria uma cerveja para comemorar”.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde deverá ser investigado para identificar o estelionatário e adotar as medidas legais cabíveis.

