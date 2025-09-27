Homem embriagado perde controle de carro e bate em poste no centro de Cerejeiras

Na tarde deste sábado, 27, a Polícia Militar foi acionada para averiguar denúncia de que um homem estaria conduzindo um veículo VW Gol em alta velocidade pela Avenida São Paulo, no bairro José de Anchieta, em Cerejeiras, colocando em risco a segurança viária.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o motorista trafegava no sentido da Avenida Brasil e, ao chegar no cruzamento com a Rua Robson Ferreira, perdeu o controle da direção, colidindo contra um poste de energia elétrica situado no canteiro central da via.

O condutor foi identificado como G.S.C. Ele alegou que seguia normalmente quando perdeu o controle do automóvel. No entanto, apresentava claros sinais de embriaguez alcoólica. Questionado, admitiu ter ingerido cachaça momentos antes.

Submetido voluntariamente ao teste do etilômetro, o resultado foi de 1,14 mg/l de álcool por litro de ar expelido, confirmando a embriaguez.

Durante a inspeção veicular, constatou-se que o carro sofreu graves avarias na parte frontal, não sendo possível removê-lo por falta de meios adequados. O poste atingido não apresentou danos aparentes. G., afirmou ainda não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

O motorista apresentava escoriações superficiais na perna esquerda, mas declarou que eram antigas e não resultaram do acidente.

Após as medidas administrativas no local, ele foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade policial.