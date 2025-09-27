Facebook Instagram
domingo, 28 de setembro de 2025.

Menor de idade foge da polícia em motocicleta e quase causa acidente em Chupinguaia

Condutor foi interceptado após perseguição; veículo foi apreendido e entregue ao CIRETRAN
Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o registro da ocorrência no quartel da Polícia Militar

Na manhã deste sábado, 27, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Cidade Alta, em Chupinguaia, quando avistou uma motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, de cor preta, trafegando pela Avenida 25.

Ao notar a presença da viatura, o condutor, posteriormente identificado como B.S.F.S., realizou uma manobra brusca, entrando repentinamente na Linha 116, quase caindo com o veículo, o que levantou suspeitas por parte da equipe policial.

Foi iniciado acompanhamento tático e, durante a fuga, o motociclista avançou a via preferencial no cruzamento da Rua 04 com a Avenida 25, quase colidindo lateralmente com a viatura, gerando risco à integridade física da guarnição e de terceiros que transitavam pelo local.

Na sequência, já na Rua 04, o condutor perdeu o controle após passar em alta velocidade por dois redutores, vindo a parar na lateral da via, momento em que os militares conseguiram realizar a abordagem.

Durante a revista e checagem, o rapaz declarou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda afirmou ser menor de idade, informando que sua responsável legal seria a prima J.K.F.S.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o registro da ocorrência no quartel da Polícia Militar. O adolescente foi entregue à responsável, enquanto a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao CIRETRAN, onde serão adotadas as medidas administrativas e legais cabíveis.

