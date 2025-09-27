Menor de idade foge da polícia em motocicleta e quase causa acidente em Chupinguaia

Na manhã deste sábado, 27, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Cidade Alta, em Chupinguaia, quando avistou uma motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, de cor preta, trafegando pela Avenida 25.

Ao notar a presença da viatura, o condutor, posteriormente identificado como B.S.F.S., realizou uma manobra brusca, entrando repentinamente na Linha 116, quase caindo com o veículo, o que levantou suspeitas por parte da equipe policial.

Foi iniciado acompanhamento tático e, durante a fuga, o motociclista avançou a via preferencial no cruzamento da Rua 04 com a Avenida 25, quase colidindo lateralmente com a viatura, gerando risco à integridade física da guarnição e de terceiros que transitavam pelo local.

Na sequência, já na Rua 04, o condutor perdeu o controle após passar em alta velocidade por dois redutores, vindo a parar na lateral da via, momento em que os militares conseguiram realizar a abordagem.

Durante a revista e checagem, o rapaz declarou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda afirmou ser menor de idade, informando que sua responsável legal seria a prima J.K.F.S.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o registro da ocorrência no quartel da Polícia Militar. O adolescente foi entregue à responsável, enquanto a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao CIRETRAN, onde serão adotadas as medidas administrativas e legais cabíveis.