Mulher foge do marido após ser mantida em cárcere privado e ameaçada em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena, envolvendo os crimes de cárcere privado, ameaça e lesão corporal.

A vítima relatou à guarnição que, no dia anterior, por volta das 18h, sentiu um forte odor de maconha ao entrar em um cômodo da casa. Ela encontrou um pacote lacrado, com aparência de conter aproximadamente 1 kg da droga. Imediatamente, a mulher tirou fotos e fez vídeos, enviando-os para sua mãe.

Ao questionar o marido, ele confirmou ser o proprietário do material. No entanto, o entorpecente não foi encontrado pela polícia.

Com a intenção de ir embora, a vítima tentou retirar seus pertences, mas foi impedida pelo marido, que a empurrou e tomou seu celular, declarando que ela “só sairia da casa morta”. Em seguida, ele trancou todas as portas, mantendo-a em cárcere privado.

Ainda segundo o relato, na manhã de sexta-feira, o homem a impediu de ir ao trabalho. Somente por volta das 16h, quando o marido se distraiu ao ir ao banheiro, a mulher conseguiu fugir e pedir socorro.

Logo após a fuga da vítima, o suspeito se evadiu em uma motocicleta Yamaha Lander, não sendo localizado pela polícia. A guarnição prestou atendimento imediato à vítima, que foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.