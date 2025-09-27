Mulher invade residência e furta carteira com dinheiro em Colorado do Oeste

Na tarde deste sábado, 27, a Polícia Militar foi acionada para registrar uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Canibais, no bairro Jorge Teixeira, em Colorado do Oeste.

De acordo com o informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais J.A.C.P., relatou que estava deitado na sala quando ouviu alguém chamá-lo. Ao se levantar, surpreendeu-se ao encontrar dentro de sua casa uma mulher conhecida dele, identificada apenas como C.

Segundo J., a suspeita pediu um copo de água e, enquanto ele foi buscar, ela teria avistado sua carteira sobre a estante, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 223,00.

Quando retornou com o copo, percebeu que a carteira não estava mais no local. Questionada, C., alegou que teria visto o objeto jogado do lado de fora da residência. A vítima, no entanto, contestou e afirmou que ela havia subtraído sua carteira.

Nesse momento, a suspeita correu, montou em uma bicicleta e fugiu em direção ignorada. A guarnição da PM realizou buscas pela região, mas não conseguiu localizá-la.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.