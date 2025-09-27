Oito pessoas são presas em um único dia por furto de energia em RO

O combate ao furto de energia elétrica ganhou força na última sexta-feira (26) em Rondônia e terminou com oito pessoas presas em flagrante.

Ações distintas da Polícia Militar (PM), em Porto Velho e Cacoal, revelaram a ousadia dos criminosos e os riscos que esse tipo de prática ilegal representa.

Na capital, a Operação da Polícia Militar, nomeada “Restituir 3.0”, colocou atrás das grades seis suspeitos de ligação clandestina, conhecidos popularmente como “gatos”. Eles foram surpreendidos durante fiscalização e levados para a Central de Flagrantes.

Em Cacoal, a cena foi ainda mais alarmante: após denúncia de moradores da zona rural, equipes da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio e da Delegacia de Operações Especiais, com apoio da PM, flagraram dois indivíduos furtando cabos da rede elétrica. Ao todo, foram 1.200 metros de condutores levados, o que poderia comprometer o fornecimento de energia na região.

A Energisa Rondônia alerta que, além de crime previsto no artigo 155 do Código Penal, o furto de energia é uma ameaça à vida de quem arrisca fazer esse tipo de ligação. “Estamos falando de risco real de morte por choque elétrico. Além disso, os prejuízos são divididos com toda a população, que sofre com instabilidade no fornecimento e aumento nos custos da energia”, destacou.

A concessionária reforça que a denúncia é a principal arma contra esse tipo de crime e garante sigilo absoluto ao denunciante.

Canais de denúncia: Polícia Militar (PM) 190 – Call Center Energisa 0800 647 0120 – WhatsApp Gisa (69) 99358-9673 – Aplicativo: Energisa On (Android e iOS) – Site: www.energisa.com.br