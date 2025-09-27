Facebook Instagram
sábado, 27 de setembro de 2025.

Oito pessoas são presas em um único dia por furto de energia em RO

Operações da Polícia Militar resultaram em seis prisões em Porto Velho e outras duas em Cacoal, onde criminosos chegaram a furtar 1.200 metros de cabos da rede elétrica
Imagens: Divulgação

O combate ao furto de energia elétrica ganhou força na última sexta-feira (26) em Rondônia e terminou com oito pessoas presas em flagrante.

Ações distintas da Polícia Militar (PM), em Porto Velho e Cacoal, revelaram a ousadia dos criminosos e os riscos que esse tipo de prática ilegal representa.

Na capital, a Operação da Polícia Militar, nomeada “Restituir 3.0”, colocou atrás das grades seis suspeitos de ligação clandestina, conhecidos popularmente como “gatos”. Eles foram surpreendidos durante fiscalização e levados para a Central de Flagrantes.

Em Cacoal, a cena foi ainda mais alarmante: após denúncia de moradores da zona rural, equipes da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio e da Delegacia de Operações Especiais, com apoio da PM, flagraram dois indivíduos furtando cabos da rede elétrica. Ao todo, foram 1.200 metros de condutores levados, o que poderia comprometer o fornecimento de energia na região.

A Energisa Rondônia alerta que, além de crime previsto no artigo 155 do Código Penal, o furto de energia é uma ameaça à vida de quem arrisca fazer esse tipo de ligação. “Estamos falando de risco real de morte por choque elétrico. Além disso, os prejuízos são divididos com toda a população, que sofre com instabilidade no fornecimento e aumento nos custos da energia”, destacou.

A concessionária reforça que a denúncia é a principal arma contra esse tipo de crime e garante sigilo absoluto ao denunciante.

Canais de denúncia: Polícia Militar (PM) 190 – Call Center Energisa 0800 647 0120 – WhatsApp Gisa (69) 99358-9673 – Aplicativo: Energisa On (Android e iOS) – Site: www.energisa.com.br

 

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.