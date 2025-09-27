Facebook Instagram
sábado, 27 de setembro de 2025.

PL Mulher Rondônia se consolida como maior movimento feminino partidário do estado

Encontro de mandatárias do partido, liderado por Sandra Melo, definiu metas e estratégias já para as eleições de 2026
Imagem: Divulgação

Reunindo presidentes municipais de todo o estado, o PL Mulher Rondônia promoveu o seu encontro de mandatárias, na última sexta-feira (26), em Ji-Paraná. O evento, organizado pela presidente estadual Sandra Melo, teve a presença da presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro.

Marcado por discursos e depoimentos de quem tem ajudado a construir a história do movimento no estado, o encontro de sexta-feira serviu como balanço das ações feitas até aqui e também das metas que o movimento pretende alcançar nos próximos anos.

Na condição de presidente estadual, Sandra Melo deu ênfase ao maior feito alcançado desde que assumiu a liderança do movimento, o de ter aumentado a presença feminina nas câmaras municipais.

“Desde que assumimos a presidência temos ampliado a participação da mulher nas nossas câmaras municipais. Só para terem ideia, saímos de uma única vereadora do PL em 2024 para 15 vereadoras e duas vice-prefeitas depois das eleições municipais do último ano. Isso serviu de motivação e aprendizado para o que queremos fazer já em 2026”, declarou Sandra.

Outro destaque foi o trabalho feito nas presidências municipais. Sob a presidência de Sandra, o PL Mulher renovou quadros, capacitou novas lideranças e deu posse a dezenas de novas presidentes nos municípios.

O movimento já chegou, praticamente, a todas as cidades e regiões do estado: na capital, no Vale do Jamari, na região central, na região do Café e da Zona da Mata e no Cone Sul.

Também foi destacado a implantação do Projeto Alicerça Brasil, o PAB, que busca capacitar mulheres nos municípios para que elas possam discutir e debater, com propriedade, todos os temas que dizem respeito à família, à direita e a assuntos que impactam o dia a dia.

DEFESA DA ANISTIA

No momento mais aguardado do dia, Michelle Bolsonaro falou do atual momento do Brasil e destacou a perseguição enfrentada pela família Bolsonaro e a direita como um todo, dando destaque à anistia ao 8 de Janeiro.

Tanto Michelle quanto Sandra fizeram menções às famílias que sofrem com as condenações injustas, como é o caso da Vanessa Rolim e Eliana Sartori, moradoras de Ji-Paraná cujos os esposos acabaram condenados injustamente há 14 anos de prisão.

Michelle chegou a chamar as duas mulheres ao palco, onde compartilhou a dor da perseguição.

“Eu sei o quanto tem sido difícil. Há dias que parece que não vamos aguentar tamanha covardia, mas eu creio num Deus vivo e na justiça divina. O Senhor nos levantou para um propósito e precisamos seguir firmes”, concluiu a primeira-dama.

