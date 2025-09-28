Prefeito anuncia compra de uniformes para 12 mil alunos da rede municipal em Vilhena

O prefeito de Vilhena, Delegado Flori (PODE), anunciou neste sábado, 27, por meio de suas redes sociais, um novo investimento de R$ 2,1 milhões para a compra de uniformes escolares destinados a todos os estudantes da rede municipal.

Segundo ele, o recurso já foi transferido para a Secretaria Municipal de Educação, que ficará responsável pela aquisição dos kits.

Ao todo, mais de 11 mil alunos serão contemplados com dois conjuntos completos de uniforme cada. Já os estudantes de famílias inscritas no CadÚnico, que recebem benefícios sociais, terão atenção especial: além dos uniformes, também receberão tênis e mochilas.

O prefeito destacou que a medida representa economia direta para as famílias vilhenenses e marca um diferencial da atual gestão. “Economizo para gastar com o povo. O resto pode chorar”, escreveu em tom enfático em sua rede social (foto) ao oficializar o anúncio.

GESTÃO EFICIENTE E RESULTADOS CONCRETOS

Em entrevista, o secretário municipal de Educação, Flávio de Jesus, ressaltou que o investimento só foi possível graças ao rigor da administração na organização financeira e no combate ao desperdício.

“Diminuímos o déficit histórico da pasta, que girava em torno de R$ 8 milhões anuais, para quase a metade. Com isso, conseguimos ampliar os investimentos. Só neste ano já são R$ 25 milhões em obras estruturantes e agora mais R$ 2,1 milhões em uniformes. Além disso, mantemos os salários dos servidores rigorosamente em dia e oferecemos, em comparação ao governo do Estado e à capital, os maiores salários de professores de Rondônia. Avançamos também em qualidade de ensino e temos colhido melhores índices educacionais”, afirmou.

INICIATIVA INÉDITA

Segundo levantamento da própria Prefeitura, esta é a primeira vez na história de Vilhena que um investimento dessa proporção é destinado à padronização de uniformes escolares. A medida soma-se a outras ações sociais da atual gestão, que vêm consolidando o município como referência em administração pública no estado.

O fornecimento gratuito de uniformes, calçados e mochilas deve gerar impacto direto no orçamento das famílias, além de estimular a permanência e o engajamento dos alunos na escola.